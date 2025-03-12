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Генсек НАТО встретится с Трампом в Белом доме 13 марта

НАТО: в рамках визита Рютте в США 13 марта пройдет встреча с Трампом
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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 12–14 марта, в рамках визита состоится рабочая встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом 11 марта сообщили на сайте Североатлантического альянса.

«12–14 марта 2025 года Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон (округ Колумбия). 13 марта Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме», — говорится в сообщении военного блока.

Уточняется, что Рютте также встретится с высокопоставленными должностными лицами американской администрации и конгресса.

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6 марта Рютте заявил, что США не будут выходить из НАТО. По его словам, трансатлантическое партнерство остается основой альянса, а Вашингтон «четко подтвердил свою приверженность» военному блоку. В этот же день Трамп поставил под сомнение готовность стран НАТО прийти на помощь США. Американский лидер подчеркнул, что до настоящего времени Соединенные Штаты почти полностью обеспечивали расходы блока.

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