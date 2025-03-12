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В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных в зоне проведения СВО

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Фото: РИА Новости
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В Министерстве обороны РФ 12 марта рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия ефрейтора Дениса Прокофьева, который в составе бригады материально-технического обеспечения осуществлял подвоз материальных средств к позициям российских подразделений, ведущих ожесточенные бои с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время плотного артиллерийского обстрела у линии боевого соприкосновения Прокофьев умело маневрировал автомобилем на сложном участке местности. В ходе движения, после очередного взрыва, у автомобиля пробило колесо, после чего под артиллерийским обстрелом Прокофьев произвел в кратчайшие сроки замену колеса. Выведя автомобиль из-под удара, он своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Кроме того, в МО РФ обратили внимание на заслуги рядового Виталия Харапонова, который в составе расчета артиллерийского орудия выбил врага с укрепленных позиций. Противник, не желая мириться с утраченными позициями, запросил подкрепление для организации контратаки. Харапонов получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники ВСУ, готовящихся выдвинуться на подкрепление отступившим боевикам. Он безошибочно рассчитал установки для стрельбы, своевременно и точно произвел ввод корректур для орудия и выполнил огневую задачу по срыву контратаки противника.

В ходе артиллерийского удара расчет Виталия Харапонова уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к срыву контратаки. Решительные действия рядового Харапонова, а также слаженные и профессиональные действия расчета орудия позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

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11 марта российские военные дронами уничтожили гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). На кадрах Минобороны можно увидеть поочередные точные попадания ударных дронов по гаубице и станции РЭБ ВСУ.

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