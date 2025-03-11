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Аллерголог дала советы по борьбе с весенней аллергией

Аллерголог Бондаренко: справиться с аллергией весной помогут назальные фильтры
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via
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Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала, что побороть весеннюю аллергию можно при помощи назальных фильтров.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 11 марта, специалист отметила, что аллергикам в весенний период аллергии следует иметь при себе антигистаминные препараты.

Бондаренко рассказала, что помимо симптоматической терапии есть аллергенспецифическая иммунотерапия, когда организм «убеждают» в том, что конкретный аллерген не враг и не нужно реагировать на его присутствие воспалением.

«Это является патогенетическим лечением аллергии. Однако такой метод доступен не ко всем аллергенам», — объяснила эксперт.

По ее словам, также эффективным методом лечения аллергии является избавление от аллергена, что тоже не всегда возможно.

Она посоветовала использовать противопыльцевые сетки на окна, устанавливать очистители воздуха с хепофильтрами, кондиционировать помещение без открытия окон. Также можно прибегнуть к назальным фильтрам.

При первых симптомах аллергии Бондаренко посоветовала обращаться к врачу.

Объяснить на пыльце: сезон аллергии начнется раньше срока
Пациенты уже начали жаловаться на споры грибков, отметили эксперты

Ранее, 11 марта, врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская сообщила, что в Москве из-за теплой погоды уже начался сезон аллергии на пыльцу растений. Такая аллергия обычно активно проявляется с апреля по сентябрь и совпадает с цветением газонной травы, березы, ольхи, полыни и т.п. Из-за теплой зимы же растения начинают цвести раньше, пишет Life.ru. Специалист напомнила, что аллергикам следует отказаться от употребления продуктов, которые могут усугубить симптомы, сообщает агентство городских новостей «Москва». Например, это могут быть яблоки, морковь, картофель, томаты, вишня, слива, уточняет RT.

В этот же день врач-педиатр Александр Карасев предупредил, что в городах аллергиков больше, чем в сельской местности. По его словам, риск аллергических реакций выше в семьях, где слишком активно пользуются моющими средствами, отмечает 360.ru. Также развитию заболевания способствует необоснованный прием антибиотиков. Врач добавил, что дети, которые принимали шесть–семь курсов антибиотиков, имеют максимальные риски развития аллергии и других аутоиммунных заболеваний, отмечает РИАМО.

4 марта первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина в пресс-центре МИЦ «Известия» заявила, что четверть населения России имеет то или иное аллергическое заболевание. По ее словам, у огромного количества граждан аллергия не диагностирована.

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