Американский лидер Дональд Трамп 11 марта заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может вновь посетить Белый дом для проведения повторных переговоров.

«Конечно, абсолютно», — сказал президент США в ходе беседы с журналистами в своей резиденции, отвечая на вопрос о том, сможет ли глава киевского режима вновь посетить Вашингтон с визитом.

Он добавил, что опыт прошлого визита был пересмотрен, и новая встреча должна пройти наиболее хорошим образом. По его словам, разница будет заметна. Также американский лидер уточнил, что итоги переговоров представителей США и Украины в Джидде показали хорошие результаты, которые сильно отличаются от того, что было во время последнего визита Зеленского в Белый дом.

В этот же день официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что переговоры между США и Украиной в городе Джидда в Саудовской Аравии имеют продуктивный характер. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, в свою очередь, заявила, что человечество, возможно, ждут «фантастические новости» по итогам переговоров.