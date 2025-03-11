В Москве задержали угрожавшего студентам колледжа мужчину с муляжом автомата
В Москве задержали 35-летнего мужчину, который угрожал студентам колледжа муляжом автомата. Об этом 11 марта сообщили в Росгвардии города.
«Прибывшим на место росгвардейцам сотрудник охраны сообщил, что нетрезвый мужчина угрожал студентам предметом, похожим на автомат, а затем скрылся в подъезде дома напротив колледжа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице, где сработала тревожная сигнализация на охраняемом объекте образования.
По словам задержанного, он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил напугать студентов, так как ему показалось, что они его оскорбили. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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