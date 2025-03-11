В ООН осудили массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву
ООН осуждает любые нападения на гражданские объекты, включая массированную атаку украинских дронов на Москву и Московскую область. Об этом 11 марта заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру <...>, в том числе <...> атаки, в которых погибли сегодня три человека», — сказал он на брифинге.
Он добавил, что нападения на мирных жителей запрещены международным правом и должны как можно скорее прекратиться.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке беспилотников на столичный регион со стороны киевского режима. В этот день силы противовоздушной обороны сбили 337 украинских дронов над РФ, из них 91 — над Московской областью. В минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей. Трое мужчин погибли.
Последствия удара ВСУ в городе Видное Московской области были продемонстрированы делегации ОБСЕ.