СМИ сообщили о спасении 80 заложников поезда в Пакистане
Силы службы безопасности спасли 80 заложников, захваченных вооруженными боевиками в поезде в Пакистане, сообщает 11 марта телеканал Geo News со ссылкой на источники в органах безопасности.
Среди спасенных — 26 женщин и 11 детей. В данный момент сотрудники сил безопасности продолжают операцию по спасению других заложников, кольцо вокруг террористов сужается, говорится в публикации.
По данным источников телеканала, устроившие нападение боевики поддерживают связь с организатором в Афганистане, используя женщин и детей в качестве живого щита.
Газета Daily Mail 11 марта сообщила о нападении вооруженных боевиков на поезд в пакистанской провинции Белуджистан. Они взяли в заложники более 450 пассажиров, а также ранили машиниста.
Убиты шесть военных, среди заложников также есть сотрудники сил безопасности. При этом боевики заявили, что освободили из плена женщин, детей и пассажиров-белуджей.