Мужчина взорвал гранату у вокзала на западе Украины
Мужчина взорвал гранату рядом с вокзалом в городе Ивано-Франковск на западе Украины, сообщило 11 марта интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
По данным издания, взрыв произошел недалеко от магазина на территории вокзала. Отмечается, что известно о погибших и пострадавших в результате взрыва.
При этом немногим позже пресс-служба «Украинской железной дороги» заявила, что взрыв произошел за пределами вокзала. По их данным, в результате произошедшего пассажиры и работники вокзала не пострадали.
Ранее, 15 февраля, издание сообщало, что в городе Николаев на юге Украины женщина совершила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине). В результате инцидента погибли сама женщина и трое военных.