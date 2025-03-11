МИД связал массовую атаку дронов ВСУ на регионы РФ с агонией киевского режима
Преступления, подобные массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Московскую область, свидетельствуют об агонии главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 11 марта заявило Министерство иностранных дел РФ.
«Обстрелы населенных пунктов, <...> безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии <...> неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить и покалечить как можно больше ни в чем не повинных людей», — говорится на сайте ведомства.
В МИДе отметили, что налет дронов был приурочен к переговорам американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, а также к визиту главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу в Москву. В условиях поражений на поле боя киевский режим попытался доказать, что якобы способен вести переговоры по мирному урегулированию «с позиции силы».
В ведомстве подчеркнули, что на самом деле террористическое нападение лишь продемонстрировало всякое отсутствие воли к миру у Зеленского и его сообщников. Украинский президент показал, что всё еще тщетно рассчитывает нанести России военное поражение.
«Очевидно, что вина за этот теракт лежит на всех странах, продолжающих упрямо и безответственно накачивать украинскую правящую клику летальными вооружениями, тем самым способствуя ее кровавым деяниям», — добавили в российском МИДе.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке БПЛА на столичный регион со стороны киевского режима. В этот день силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 337 украинских дронов над РФ, из них 91 — над Московской областью. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей. Трое мужчин погибли.
Последствия удара ВСУ в городе Видное Московской области были продемонстрированы делегации ОБСЕ.