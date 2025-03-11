Циклы «Тело как гаджет» и «Что мы знаем о Вселенной?» покажет онлайн-кинотеатр Wink
Новые научно-популярные циклы «НМГ ДОК» «Тело как гаджет» и «Что мы знаем о Вселенной?» эксклюзивно выйдут в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
Первый из фильмов — «Тело как гаджет» — является первым экспериментом на российском ТВ простым и понятным языком объяснить широкой аудитории, как пользоваться собственным телом себе во благо. По мнению ведущих российских экспертов, заложенные в человеке резервы открывают практически безграничные возможности. Целый пласт знаний долгое время игнорировался, следствием чего стало активное распространение разного рода тренингов, «чудодейственных препаратов» и прочего инфоцыганства. Создатели проекта намерены исправить эту ситуацию. Цикл включает в себя четыре фильма: «Мозг», «Зрение», «Кожа» и «Кровь», которые прошли аудиторные исследования и были высоко оценены зрителями обоих полов в возрасте от 30 до 55 лет.
Кинокартина станет доступна подписчикам Wink.ru 12 марта.
Линейка «Что мы знаем о Вселенной», лицом которой стал продюсер Федор Бондарчук, включает в себя 10 оригинальных фильмов в жанре нон-фикшн. Ведущие российские ученые наглядно и доходчиво познакомят зрителя с последними открытиями в космосе — ближнем и дальнем, и расскажут о главных загадках Вселенной.
Подписчики онлайн-кинотеатра Wink.ru смогут получить ответы на интересующие их вопросы 2 апреля.