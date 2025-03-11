Nokia не смогла осуществить сотовый звонок с Луны
Финская телекоммуникационная группа Nokia развернула на Луне первую сотовую сеть в рамках миссии Intuitive Machines IM-2, однако совершить первый в истории звонок со спутника Земли не удалось. Это следует из пресс-релиза компании, опубликованного 11 марта на ее официальном сайте.
Уточняется, что звонок осуществить не получилось из-за значительных ограничений по мощности, связанных c ориентацией солнечных панелей посадочного модуля космического аппарата Athena после приземления.
«Мы доставили и развернули первую сотовую сеть на Луне и невероятно гордимся результатами, которых мы достигли, несмотря на очень сложные обстоятельства», — заявил глава Bell Labs Solutions Research в Nokia Тьерри Кляйн.
Ранее, 7 марта, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о провале миссии Athena после того, как зонд упал на бок на поверхность Луны. В организации указали, что продолжают оценивать сведения, которые удалось получить во время миссии.