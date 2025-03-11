Двоих пострадавших при атаке на ТЦ в Курской области подростков доставили в РДКБ

Двое подростков, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговый центр «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, прибыли на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба медучреждения.

«Два 14-летних подростка, получивших тяжелые минно-взрывные травмы при обстреле со стороны ВСУ торгового центра в Беловском районе Курской области, экстренно госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что пострадавших эвакуировали санитарной авиацией в сопровождении врачей Московского центра медицины катастроф. Оба подростка находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

ВСУ нанесли удар по торговому центру 10 марта. В результате атаки погибли пять человек: две женщины, два мужчины и 18-летний юноша. Ранения получили девять человек, четырех из них прооперировали, включая двух подростков. У большей части пострадавших диагностированы осколочные ранения и переломы.