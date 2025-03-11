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Фильм «Где живет любовь?» вывел РЕН ТВ на второе место среди мужской аудитории

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Фото: НМГ Док
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Премьера научно-популярного документального фильма «Где живет любовь?» от «НМГ ДОК» 9 марта вывела телеканал РЕН ТВ на второе место среди мужской аудитории «22–55 лет». Об этом 11 марта свидетельствуют данные Mediascope.

Новый проект успешно выдержал конкуренцию в воскресном прайме со стороны ведущих развлекательных проектов российского телевидения.

Во время показа кинокартины телеканал занял второе место в аудитории «Мужчины, 22–55 лет» с долей 10,5% (по данным Mediascope, доля каналов в слоте 00:15–01:21. Россия 0+. 09.03.25. Аудитория «Мужчины, 22–55 лет»).

Документальный фильм «Где живет любовь?» доступен на Rutube. Проект посмотрели уже более 2 млн человек.

Основные инстинкты: зрителям предложили узнать, «Где живёт любовь?»
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Картина поветсвует о романтических отношениях с точки зрения науки. О любви в фильме рассуждают биологи, химики, нейрофизиологи, антропологи и психологи.

По словам медиаменеджера, продюсера и автора документальных фильмов Натальи Билан, именно такие ленты позволяют человеку взглянуть со стороны на себя самого. Она назвала кинокартину «Где живет любовь?» уникальной возможностью посмотреть на рассуждения умных людей о романтике.

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