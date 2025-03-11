Фильм «Где живет любовь?» вывел РЕН ТВ на второе место среди мужской аудитории
Премьера научно-популярного документального фильма «Где живет любовь?» от «НМГ ДОК» 9 марта вывела телеканал РЕН ТВ на второе место среди мужской аудитории «22–55 лет». Об этом 11 марта свидетельствуют данные Mediascope.
Новый проект успешно выдержал конкуренцию в воскресном прайме со стороны ведущих развлекательных проектов российского телевидения.
Во время показа кинокартины телеканал занял второе место в аудитории «Мужчины, 22–55 лет» с долей 10,5% (по данным Mediascope, доля каналов в слоте 00:15–01:21. Россия 0+. 09.03.25. Аудитория «Мужчины, 22–55 лет»).
Документальный фильм «Где живет любовь?» доступен на Rutube. Проект посмотрели уже более 2 млн человек.
Картина поветсвует о романтических отношениях с точки зрения науки. О любви в фильме рассуждают биологи, химики, нейрофизиологи, антропологи и психологи.
По словам медиаменеджера, продюсера и автора документальных фильмов Натальи Билан, именно такие ленты позволяют человеку взглянуть со стороны на себя самого. Она назвала кинокартину «Где живет любовь?» уникальной возможностью посмотреть на рассуждения умных людей о романтике.