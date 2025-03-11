Полиция Британии задержала подозреваемого по делу о столкновении судов

В связи со столкновением двух судов в Северном море, которое произошло 10 марта, был арестован 59-летний мужчина, его обвиняют в непредумышленном убийстве по неосторожности. Об этом сообщает издание «Би-Би-Си» со ссылкой на полицию Хамберсайда.

«Арест произошел после завершения поисковой операции Береговой охраны Ее Величества по поиску пропавшего члена экипажа судна Solong», — отмечают в издании.

В настоящее время мужчина остается под стражей. Полиция продолжает общаться со всеми причастными лицами, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Личность задержанного не разглашается.

Танкер и грузовое судно столкнулись у северо-восточного побережья Англии 10 марта. По данным агентства Reuters, на место происшествия направили вертолет, самолет, спасательные лодки и находящиеся поблизости суда со средствами пожаротушения. Телеканал Sky News заявил о спасении всех 37 моряков, находящихся на борту судов, однако позже сообщалось, что один моряк пропал без вести. Тогда же информировалось о том, что судно перевозило цианид натрия.