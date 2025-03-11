Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ расширила ответные санкции против граждан Евросоюза
Экономика
Ковальчук заявил о выполнении Счетной палатой всех поставленных на 2024 год задач
Новости компаний
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции
Мир
Патрушев указал на заинтересованность Лондона в срыве урегулирования на Украине
Мир
Лукашенко предрек крах Украине и ЕС в случае успешных переговоров РФ и США
Общество
ФСБ пресекла серию терактов через рассылку заминированных парфюмерных наборов
Армия
Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи
Армия
«Купол Донбасса» предотвратил атаку украинских БПЛА на Макеевку в ДНР
Мир
Политолог оценил последствия визита спецпосланника Трампа в Москву
Общество
Обвиняемые в покушении на главу полиции Мариуполя предстанут перед судом
Мир
Глава минфина США заявил о возможном шатдауне правительства
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии плана у США по конфликту на Украине
Мир
Песков уличил Европу в попытках оправдать расходы на вооружение с помощью РФ
Армия
Росгвардия поразила дрон «Баба-Яга» ВСУ в Харьковской области
Общество
В Москве открылась выставка военного плаката «Уроки истории»
Политика
Путин назвал братскими отношения России и Белоруссии
Политика
Ушаков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом в закрытом формате

Трамп поручил повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%

0
EN
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 марта, поручил повысить импортные пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%, не исключив при этом новых ограничений.

Американский лидер охарактеризовал свое решение как реакцию на 25-процентное повышение цен на электричество, которое ввела канадская провинция Онтарио для трех американских штатов.

«Я поручил министру торговли ввести дополнительные пошлины в 25% вплоть до [суммарного тарифа в] 50% на всю [канадскую] сталь и алюминий. <...> Они вступят в силу завтра утром, 12 марта», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент добавил, что объявит чрезвычайное положение в регионах, затронутых ростом цен на электроэнергию. Помимо энергетических тарифов, американский лидер потребовал от Оттавы отменить «возмутительные» ввозные пошлины на американские молочные продукты. Он пригрозил значительно увеличить плату за импорт автомобилей из Канады со 2 апреля, если страна не смягчит свои торговые ограничения.

«Для Канады имеет смысл только превращение в наш нежно любимый 51-й штат. Тогда все тарифы <...> исчезнут», — резюмировал Трамп.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд, в свою очередь, заявил в интервью телеканалу MSNBC, что не отступит перед лицом новых мер США и ответит на них «соответствующе». Он подчеркнул, что решения Трампа вредят самим американцам и американской экономике.

«Давайте работать вместе. Давайте встретимся за столом [переговоров] <...> и разберемся», — призвал Форд Вашингтон.

Трюдовые резервы: какой политики ждут от нового премьер-министра Канады
Им стал финансист Марк Карни, он может воспользоваться антиамериканскими настроениями

Агентство Bloomberg 10 марта сообщило, что власти провинции Онтарио повысили цены на электричество на 25% для трех американских штатов: Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка. Это решение стало ответом на торговые рестрикции со стороны США.

Трамп 4 марта пригрозил Канаде увеличением пошлин в случае введения ответных мер на тарифы со стороны США. В тот же день занимавший тогда пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо назвал введение пошлин Вашингтоном началом торговой войны против Оттавы. Он также анонсировал введение пошлин в 25% на импорт из США на сумму $125 млрд через 21 день.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025