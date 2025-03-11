Трамп поручил повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%

Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 марта, поручил повысить импортные пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%, не исключив при этом новых ограничений.

Американский лидер охарактеризовал свое решение как реакцию на 25-процентное повышение цен на электричество, которое ввела канадская провинция Онтарио для трех американских штатов.

«Я поручил министру торговли ввести дополнительные пошлины в 25% вплоть до [суммарного тарифа в] 50% на всю [канадскую] сталь и алюминий. <...> Они вступят в силу завтра утром, 12 марта», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент добавил, что объявит чрезвычайное положение в регионах, затронутых ростом цен на электроэнергию. Помимо энергетических тарифов, американский лидер потребовал от Оттавы отменить «возмутительные» ввозные пошлины на американские молочные продукты. Он пригрозил значительно увеличить плату за импорт автомобилей из Канады со 2 апреля, если страна не смягчит свои торговые ограничения.

«Для Канады имеет смысл только превращение в наш нежно любимый 51-й штат. Тогда все тарифы <...> исчезнут», — резюмировал Трамп.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд, в свою очередь, заявил в интервью телеканалу MSNBC, что не отступит перед лицом новых мер США и ответит на них «соответствующе». Он подчеркнул, что решения Трампа вредят самим американцам и американской экономике.

«Давайте работать вместе. Давайте встретимся за столом [переговоров] <...> и разберемся», — призвал Форд Вашингтон.

Агентство Bloomberg 10 марта сообщило, что власти провинции Онтарио повысили цены на электричество на 25% для трех американских штатов: Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка. Это решение стало ответом на торговые рестрикции со стороны США.

Трамп 4 марта пригрозил Канаде увеличением пошлин в случае введения ответных мер на тарифы со стороны США. В тот же день занимавший тогда пост премьер-министра Канады Джастин Трюдо назвал введение пошлин Вашингтоном началом торговой войны против Оттавы. Он также анонсировал введение пошлин в 25% на импорт из США на сумму $125 млрд через 21 день.