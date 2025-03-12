Врач назвала мифы о лечении и профилактике заболеваний головного мозга

Существует огромное количество мифов о лечении и профилактике заболеваний головного мозга, с которыми специалисты пытаются бороться. Об этом 12 марта «Известиям» рассказала заместитель главного врача университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета, врач-невролог Ксения Шевцова.

«Так, распространено мнение, что головная боль возникает из-за пережатых в шее сосудов. Или, например, если болит голова, то обязательно нужно измерить давление, так как, скорее всего, давление повышено, поэтому его нужно снижать. Это абсолютно не так, потому что артериальное давление повышается как реакция на стресс, ведь для организма головная боль — это сильнейший стресс», — отметила она.

Также многие люди верят, что головокружение свидетельствует об инсульте. По ее словам, всех пациентов с этим симптомом доставляют в неврологическое отделение, и неврологам приходится частично брать на себя функцию отоларингологов. Они оперативно устанавливают диагноз — инсульт или системное головокружение, связанное с перемещением отолитов в среднем ухе в полукружных каналах.

Самыми распространенными являются такие нейродегенеративные заболевания мозга, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, а также ряд демиелинизирующих заболеваний периферической нервной системы, например синдром Гийена – Барре, а также эпилепсия, отметила она.

«Болезнь Альцгеймера действительно молодеет. И сегодня это один из самых частых факторов снижения памяти. <…> Давно доказано, что правильный сон с определенной длительностью и стадийностью коррелируется с выведением из организма бета-амилоида, отложение которого вызывает развитие болезни Альцгеймера. Также доказана ее корреляция с хронической головной болью», — сказала Шевцова.

По ее словам, в данный момент болезнь диагностируют на самых ранних стадиях. Оценив специфические маркеры в ликворе (спинномозговая жидкость. — Ред.) в период, когда у человека снижается память, можно с высокой точностью спрогнозировать, есть ли у человека данное заболевание или нет. Шевцова также сообщила о планах Сеченовского университета создать банк биоматериалов пациентов с болезнью Альцгеймера.

Она подчеркнула, что строение мозга человека изучено и известно, однако нейропластичность — свойство, в котором ученым еще предстоит разобраться. Также неврологи находятся в процессе изучения эффективности доставки лекарственных веществ внутрь нервной системы, поскольку она находится за гематоэнцефалическим барьером.

Ранее, 10 марта, врач-офтальмолог, лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала «Известиям» об опасности появления мушек перед глазами. Самой частой причиной их появления является деструкция стекловидного тела. По ее словам, это физиологический процесс, который возникает к определенному возрасту у всех. Вторая причина — это кровоизлияния в полость стекловидного тела, то есть внутрь глаза. Симптомы схожи с деструкцией стекловидного тела, но иногда вначале перед глазами появляется «струйка» или «клякса».