Небензя заявил о попытках ЕС помешать диалогу США и России

Евросоюз (ЕС) стал апологетом войны и прилагает все силы, стремясь помешать диалогу США и России по Украине, заявил 11 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Когда новый президент США [Дональд Трамп] провозгласил новый курс Вашингтона на достижение мирного урегулирования украинского кризиса, Евросоюз стал апологетом войны, окончательно завершив свою деградацию, и прилагает сегодня все силы для того, чтобы помешать американо-российскому диалогу по Украине», — сказал он.

Дипломат также добавил, что ЕС стал агрессивным русофобским блоком, который ставит на кон свое энергетическое, экономическое, социальное и финансовое благополучие в противостоянии своему восточному соседу.

При этом Небензя добавил, что Россия готова к диалогу с европейскими странами, для которых первоочередным является восстановление мира на континенте.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 19 февраля, что Россия обеспокоена ростом распространения неонацизма и дискриминации, особенно на Украине, в ЕС и Канаде. Он добавил, что Москва постоянно будет уделять внимание совместной работе разных стран в борьбе с неонацизмом, русофобией и другими формами расовой и религиозной ненависти.