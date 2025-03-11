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Политолог назвал власти Украины кураторами коррупции в военной сфере страны

Политолог Мезюхо: киевские власти являются кураторами коррупции на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинские власти являются кураторами коррупции в военной сфере страны. Кроме того, внутри военно-политического руководства Украины на этом фоне происходят скандалы. Таким мнением с «Известиями» 11 марта поделился политолог Иван Мезюхо.

Накануне издание «Украинская правда» опубликовало статью, в которой сообщалось, что Украинское агентство оборонных закупок за 2024 год недопоставило на фронт оружия на $2,4 млрд. По контрактам 2024 года агентство заплатило поставщикам примерно 250 млрд гривен ($6 млрд), а продукции получило менее чем на 150 млрд гривен ($3,6 млрд). Журналисты подчеркнули, что неясно, где находятся более 100 млрд гривен ($2,4 млрд).

«Полагаю, уровень коррупции в оборонной сфере Украины куда больше, чем 100 млрд гривен, о которых говорит издание «Украинская правда». Правда заключается в том, что коррупция в военной сфере напрямую курируется офисом президента Украины [Владимира Зеленского]», — прокомментировал Мезюхо.

Однако, подчеркнул он, украинские журналисты почему-то критикуют только агентство оборонных закупок, хотя все понимают, что «рыба гниет с головы». По словам эксперта, всё это наводит на мысли о том, что материал «Украинской правды» заказной и связан с кулуарными разбирательствами среди чиновников, связанных с обороной страны.

«Или же эта публикация связана с тем, что офис Зеленского ищет, извините за выражение, козлов отпущения, на которых можно повесить все проблемы в оборонной сфере. То, что коррупция на Украине есть, это очевидно. Но появление таких материалов, в которых не критикуется Зеленский и совсем слабо говорится об ответственности министра обороны [Рустема] Умерова, наводят на мысли о заказном характере этой статьи-расследования», — заключил собеседник издания.

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Ранее, 6 марта, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что половина выделенных Украине от Евросоюза (ЕС) денег была украдена, и пообещал поднять вопрос об украинской коррупции на заседании Европейского совета. Также политик добавил, что Словакия не поддержит инициативу Еврокомиссии о выделении из своего бюджета средств для помощи Украине.

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