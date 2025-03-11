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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Один из пострадавших в результате атаки украинских дронов на Подмосковье в ночь на 11 марта остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«На стационарном лечении остаются шесть пострадавших, среди которых двое детей. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, — рассказал Кузнецов.

По его словам, другие пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой тяжести.

Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников
Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

Ранее, 11 марта, Кузнецов сообщил, что всего из-за атаки беспилотников пострадали 18 человек, среди них также были трое детей.

Во вторник силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 337 украинских БПЛА, пролетавших над регионами, из них 91 — над Подмосковьем.

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