Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье
Один из пострадавших в результате атаки украинских дронов на Подмосковье в ночь на 11 марта остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«На стационарном лечении остаются шесть пострадавших, среди которых двое детей. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, — рассказал Кузнецов.
По его словам, другие пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой тяжести.
Ранее, 11 марта, Кузнецов сообщил, что всего из-за атаки беспилотников пострадали 18 человек, среди них также были трое детей.
Во вторник силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 337 украинских БПЛА, пролетавших над регионами, из них 91 — над Подмосковьем.