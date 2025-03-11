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Политолог оценил влияние атаки дронов ВСУ на переговоры США и Украины

Политолог Ордуханян: атака беспилотников не повлияет на переговоры США и Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России никак не повлияет на переговоры Вашингтона и Киева. Об этом политолог Рафаэль Ордуханян заявил во вторник, 11 марта.

«Понятно, что Украина сделала это, надеясь показать себя и впечатлить как врагов, так и друзей. Другой мотивации тут не было. Никакой оценки в США это не получало и не получит: никто не станет ни хвалить, ни осуждать. В любом случае этот конфликт надо просто быстрее заканчивать», — сказал Ордуханян в разговоре с Lenta.Ru.

По словам политолога, рекордная атака дронов является одним из элементов продолжающегося противостояния. При этом Россию должны заботить не оценки США, а стремление завершить конфликт, добавил он.

Политическая подоплека: массовая атака БПЛА на Москву и Подмосковье
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области, передает RT. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, трое мужчин погибли.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область, сообщает 360.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прибывшей с визитом делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) показали последствия атак украинских БПЛА на регион, пишет Life.Ru.

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