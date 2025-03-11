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Обновленная Lada Niva Bronto появилась в автосалонах

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Фото: АвтоВАЗ
dzen
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У дилеров Lada начали появляться обновленные внедорожники Lada Niva Bronto. Об этом 11 марта в своем Telegram-канале рассказал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, визуально обновленные Lada Niva Bronto отличаются новыми «надфарниками» с белой светодиодной секцией габаритных/ходовых огней и просветленной секцией поворотников с обычной лампой накаливания.

Также модель получила обновленную «люстру», которая крепится на багажные рейлинги: прежде она имела галогеновые лампы, а теперь оснащается светодиодной оптикой, которая включается отдельной кнопкой на центральной консоли в салоне.

Начальная цена Lada Niva Bronto, согласно прайс-листам, стартует от 1,49 млн рублей — это на 7 тыс. рублей дороже, чем было прежде. По словам автоэксперта, в одном из столичных автосалонов он обнаружил автомобиль в максимальной комплектации Prestige в камуфляжной окраске, который продают за 1,6 млн рублей.

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Ранее в этот день сообщалось, что АвтоВАЗ планирует выпустить в 2027 году новый семейный минивэн, который будет рассчитан на семь мест, включая водителя. Новая модель уже разработана. Сейчас минивэн от АвтоВАЗа имеет название «Б-Вэн». Его макет был показан в январе президенту РФ Владимиру Путину в рамках его поездки в Самарскую область.

4 марта АвтоВАЗ объявил старт продаж автомобилей семейства Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Она агрегатируется с мотором 1.8 Evo мощностью 122 л. с. и устанавливается на все модификации семейства. Начальная цена седана с такой трансмиссией составляет 1,8 млн рублей.

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