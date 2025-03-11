Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области возросло до пяти

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области возросло до пяти человек. Об этом 11 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе возросло до пяти человек. Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора также сообщил, что двое пострадавших при ударе подростков были направлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Все остальные раненые продолжают находиться в областном медучреждении.

ВСУ нанесли удар по торговому центру 10 марта. Помимо мирного жителя 1999-го года рождения, в числе погибших оказались две женщины, еще один мужчина и 18-летний юноша. Ранения получили девять человек, четырех из них прооперировали, включая двух подростков, их состояние стабильное. У большей части пострадавших диагностированы осколочные ранения и переломы.