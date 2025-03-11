Овечкин рассказал про дружеские отношения с Гретцки
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он в хороших, дружеских отношениях с канадским хоккеистом Уэйном Гретцки. Об этом 11 марта он рассказал «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».
«С Гретцки мы на связи, вот недавно по телефону разговаривали. У нас хорошие, дружеские отношения», — отметил хоккеист.
Он также рассказал, что на одной из встреч в Лос-Анджелесе у них с Гретцки был диалог «обо всём».
«Интересно, как раньше готовились к матчам и играли. Все детали — клюшки, форма... Жизнь не стоит на месте, всё меняется. Ведь и я еще застал маленьким то время, когда играли деревянными клюшками», — поделился Овечкин.
На данный момент, чтобы повторить снайперский рекорд Гретцки, Овечкину осталось забросить восемь шайб. На счету россиянина 886 голов, канадца — 894.
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