Сотни единиц техники подготовили к ликвидации последствий циклона в Приморье
В Приморском крае в ликвидации последствий надвигающегося циклона готовы задействовать сотни единиц спецтехники. Как сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники АО «Примавтодор» находятся в режиме повышенной готовности и следят за ситуацией.
«Мы готовы к предстоящим осадкам. В работах по устранению последствий непогоды будут задействованы 138 комбинированных дорожных машин, 68 автогрейдеров, 32 экскаватора, 66 тракторов, 15 бульдозеров, 37 погрузчиков и пять шнекороторов», — рассказали в «Примавтодоре».
Как уточняет ИА PrimaMedia, также подготовлено более 40 тыс. т противогололедных материалов: свыше 30 тыс. т песка, более 9 тыс. т пескосоляной смеси, 100 т бионорда и более 2,5 тыс. т технической соли.
В связи с надвигающимся циклоном в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Днем 12 марта, ночью и днем 13 марта на большей части региона ожидаются дождь, снег, мокрый снег. Спасатели, энергетики, коммунальщики, дорожники будут работать в усиленном режиме.
Жителей и гостей Приморья просят в эти дни быть внимательнее возле деревьев, рекламных конструкций и других неустойчивых сооружений, а также не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.