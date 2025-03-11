В Нижнем Новгороде задержали напавшего на восьмиклассников в школе

В Нижнем Новгороде задержали подростка, который напал на двух восьмиклассников в местной школе. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.

«Полицейскими задержан предполагаемый виновник происшествия в школе №117 города Нижнего Новгорода», — указано в Telegram-канале.

По данным следствия, ученик школы №117 ударил ножом двух своих сверстников. После этого пострадавшие были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение с колото-резаными ранениями.

Отмечается, что полиция задержала подозреваемого 2010 года рождения. В ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия и избрана мера пресечения.

Также в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Нижегородской области уведомили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

На данным момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы нападения.

Нападение на двух восьмиклассников в школе Нижнего Новгорода произошло ранее в этот день. По данным городского департамента образования, причиной инцидента стал конфликт между учащимися. Уточняется, что жизни потерпевших ничего не угрожает.