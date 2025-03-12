В Москве отметили стабильный рост числа компаний в сфере дизайна

В московской индустрии дизайна работает почти 6 тыс. компаний — их количество увеличивается с каждым годом. В 2024-м показатель вырос более чем на 16%, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Москва активно поддерживает начинающих и опытных специалистов креативного сектора. Для них проводят конкурсы, акселераторы и обучающие курсы. Только в прошлом году городские проекты объединили 2,7 тыс. представителей отрасли со всех уголков страны», — рассказала Сергунина.

Среди таких проектов — «Фабрика дизайна». В 2024 году было три потока программы — свои силы попробовали участники из 62 регионов, включая Санкт-Петербург, Крым, Тульскую, Омскую, Челябинскую области. Они подготовили почти 300 решений для 83 промышленных предприятий. По итогам было подписано свыше 70 соглашений о сотрудничестве.

Для помощи предпринимателям в 2023 году запустили онлайн-платформу «Центр материалов», где можно приобрести ткани и фурнитуру напрямую от производителей из более чем 15 стран : России, Белоруссии, Индии, Китая, Турции и других.

Еще один проект — «Дизайн-цех». В рамках конкурса участники разрабатывают концепцию сувенирной продукции, например, для ВДНХ, Гжельского фарфорового завода и Музея М.А. Булгакова. В 2024 году свои идеи заказчикам представили 360 специалистов.