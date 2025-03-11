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Мишустин отметил ключевую роль ВЭБ.РФ в развитии высокотехнологичных проектов

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Группа ВЭБ.РФ остается ключевым институтом развития в России, объединяющим поддержку экспорта, малого и среднего бизнеса, а также инноваций. Об этом 11 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию ВЭБ.РФ.

«Благодаря поручительствам ВЭБ.РФ уже были успешно реализованы решения правительства по помощи отдельным отраслям в период пандемии и острой фазы санкционного давления, которые принимались по поручениям президента», — сказал Мишустин.

Теперь, отметил премьер, необходимо направить усилия на долгосрочные экономические изменения, используя механизмы господдержки и государственно-частного партнерства для реализации масштабных инвестиционных проектов, особенно в сфере высоких технологий, инфраструктуры и социальной политики.

Мишустин также подчеркнул, что в работе ВЭБ.РФ важна не только экономическая эффективность, но и обратная связь от граждан.

«Для каждой семьи имеет значение, ходят ли их дети в современную школу, есть ли возможность использовать удобный общественный транспорт, новую автодорогу. В каком состоянии терминалы аэропорта. Доступны ли в городе высокоскоростной интернет, чистая вода. Как организованы энергоснабжение и коммунальные услуги», — отметил он.

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Ранее, 3 января, Мишустин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов в России. Речь идет об аэропортах в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе.

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