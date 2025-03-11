Уолтц оценил ход переговоров между делегациями США и Украины
Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц оценил, как продвигаются переговоры между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии, предает 11 марта телеканал CNN.
«Продвигаются», — коротко сказал Уолтц журналистам, отвечая на вопрос о ходе встречи.
В материале уточняется, что на данный момент встреча продолжается уже четвертый час.
Переговоры двух стран начались ранее в этот день в городе Джидда. В состав американской делегации вошли государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев представляют глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Первый раунд переговоров уже завершен.