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СМИ указали на тяжелое положение ВСУ после приостановки военной помощи

BI: прекращение военной помощи США ударило по бронетехнике ВСУ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Прекращение военной помощи США может стать серьезным ударом по возможностям ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 марта сообщает издание Business Insider.

«Решение президента [Соединенных Штатов] Дональда Трампа <…> прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу танков Abrams, принадлежащих Киеву, и других боевых машин», — указано в материале.

Издание пишет, что Украина уже столкнулась с нехваткой танков американского производства и прерывание поставок важнейших запасных частей только усугубляет проблему. Киев не сможет содержать танки в рабочем состоянии и ремонтировать поврежденные.

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Агентство Reuters 4 марта сообщило, что в Белом доме официально подтвердили приостановку США военной помощи Украине. Пауза продлится до тех пор, пока Трамп не увидит, как лидеры украинской стороны «продемонстрируют добросовестную приверженность миру».

Представители администрации американского президента 5 марта допустили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если украинский лидер Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома.

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