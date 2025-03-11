СМИ указали на тяжелое положение ВСУ после приостановки военной помощи
Прекращение военной помощи США может стать серьезным ударом по возможностям ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 марта сообщает издание Business Insider.
«Решение президента [Соединенных Штатов] Дональда Трампа <…> прекратить поток военной помощи Украине может стать серьезным ударом по арсеналу танков Abrams, принадлежащих Киеву, и других боевых машин», — указано в материале.
Издание пишет, что Украина уже столкнулась с нехваткой танков американского производства и прерывание поставок важнейших запасных частей только усугубляет проблему. Киев не сможет содержать танки в рабочем состоянии и ремонтировать поврежденные.
Агентство Reuters 4 марта сообщило, что в Белом доме официально подтвердили приостановку США военной помощи Украине. Пауза продлится до тех пор, пока Трамп не увидит, как лидеры украинской стороны «продемонстрируют добросовестную приверженность миру».
Представители администрации американского президента 5 марта допустили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если украинский лидер Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома.