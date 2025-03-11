В РФ 83 самолета приземлились на запасных аэродромах на фоне ограничений
В России 83 самолета совершили приземление на запасных аэродромах на фоне ограничений работы аэропортов. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Отмечается, что в настоящее время аэропорты Москвы и близлежащих областей работают штатно.
«Сегодня утром в целях безопасности аэропорты Москвы и близлежащих регионов более четырех часов не обслуживали рейсы. 83 самолета приземлились на запасных аэродромах — экипажи и авиадиспетчеры быстро среагировали на изменившуюся обстановку», — говорится в Telegram-канале.
Также сообщается, что скоплений вылетающих людей удалось избежать. Кроме того, заместитель министра транспорта Владимир Потешкин призвал авиакомпании усилить работу call-центров для оперативного информирования граждан об изменениях в расписании.
11 марта на фоне массированной атаки украинских БПЛА ограничительные меры вводились также в Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Коснулось это и воздушной гавани Нижнего Новгорода, и аэропорта Туношна в Ярославской области.