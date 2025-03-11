Первый раунд переговоров США и Украины в Саудовской Аравии завершился
В Саудовской Аравии закончился первый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Об этом 11 марта сообщил телеканал Al Arabiya.
Корреспондент CBS Дженнифер Джейкобс в социальной сети X также уточнила, что стороны уходили на перерыв. Позднее встреча возобновилась.
Переговоры двух стран начались ранее в этот день в городе Джидда. В состав американской делегации вошли государственный секретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Киев представляли глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Ранее, 6 марта, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщал, что в повестку встречи входят основы мирного урегулирования конфликта на Украине и возможное соглашение о прекращении огня.