СМИ сообщили о подрыве боевиками в Пакистане путей перед обстрелом поезда
Захватившие в провинции Белуджистан в Пакистане поезд вооруженные боевики подорвали железные пути, прежде чем открыть огонь, сообщает 11 марта телеканал Geo News.
По данным телеканала, после нападения между террористами и находившимися в поезде сотрудниками службы безопасности началась интенсивная перестрелка.
Сотрудники силовых служб начали операцию по ликвидации боевиков и освобождению пассажиров, которая будет продолжаться до полной нейтрализации преступников, отмечается в материале.
Газета Daily Mail 11 марта сообщила о нападении вооруженных боевиков на поезд в пакистанской провинции Белуджистан. Они взяли в заложники более 450 пассажиров, а также ранили машиниста.
Убиты шесть военных, среди заложников также есть сотрудники сил безопасности. При этом боевики заявили, что освободили из плена женщин, детей и пассажиров-белуджей.