Путин призвал повысить доходы жителей Архангельской области

Власти Архангельской области должны повысить уровень доходов населения и создать комфортные условия для жизни в регионе, чтобы остановить отток населения. Об этом Владимир Путин заявил 11 марта на встрече с губернатором области Александром Цыбульским. Экономика в регионе постепенно улучшается: валовой региональный продукт за пять лет вырос на 50%, а собственные доходы удвоились и достигли 98 млрд рублей.

Что обсуждали на встрече

Одно из главных направлений для властей Архангельской области — помощь бойцам СВО и их семьям. С 2022 года чиновники получили более 10 тыс. обращений, и 99,5% из них уже выполнены. Губернатор Александр Цыбульский подробно рассказал о новой региональной кадровой программе для участников СВО «Защитники. Под крылом Архангела», части федерального проекта «Время героев». Первая группа начнет учиться уже 1 июля. В планах — подготовить 50 человек.

Важная тема для региона — судоходство. После введения санкций против РФ большинство российских кораблей, которые обслуживались в европейских портах, уже вернулись в родную гавань: если в 2020 году в регионе ремонтировали 180 судов в год, то в 2024-м — уже 350. Владимир Путин призвал создать все условия для этого. Перевозки по Северному морскому пути для Архангельской области с 2023 года выросли на 30%, увеличивается и число заходов в регион судов из Китая.

Также Александр Цыбульский поднял вопрос о расширении рынка сбыта пеллет (топливных гранул, получаемых из торфа и древесных отходов, которые используются в качестве отопительного материала. — Ред.) на китайском рынке, где действуют ограничения на ввоз. Президент поддержал идею обсудить с КНР поставки российских пеллет на межправительственном уровне.

Валовой региональный продукт Архангельской области увеличился за пять лет на 50% — с 550 млрд до 834 млрд рублей. Собственные доходы бюджета почти удвоились с 2020-го — с 55 млрд до 98 млрд рублей. Объем инвестиций сегодня достигает 120 млрд рублей. Но, несмотря на эти успехи, Владимир Путин указал на низкий уровень доходов населения и призвал повысить его, чтобы остановить отток жителей из региона. «Ясно, что для того, чтобы кардинально ситуацию поменять, это все-таки северная область, но это древние русские земли, и нужно сделать всё для того, чтобы людям жилось там комфортно. Уровень доходов нужно поднимать», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом в регионе улучшается социальная инфраструктура: с 2020 года из ветхого и аварийного жилья переселили 399 тыс. человек. В 2024 году в эксплуатацию ввели 453 тыс. кв. м. За пять лет в Архангельской области модернизировали четыре аэропорта, в нормативное состояние привели почти 2 тыс. км дорог. За это же время построили девять школ и 21 детский сад. К 2027-му проведут капремонт еще в 120 школах.

Александр Цыбульский, чьи полномочия истекают в сентябре, попросил Владимира Путина поддержать его кандидатуру на выборах. Глава государства поддержал намерение губернатора. «Вижу, что у вас темп набран необходимый, нужный для того, чтобы люди чувствовали изменения. Очень надеюсь на то, что вы в таком же темпе будете работать дальше. Хочу пожелать успехов вам», — сказал глава государства.