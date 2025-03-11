Эксперты назвали причины сокращения инвестиций в секторе МСП

В условиях ограниченной доступности заемных средств малый и средний бизнесы (МСП) столкнулись с серьезными вызовами в привлечении инвестиций. Об этом рассказали «Известиям» 11 марта генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и координатор «Деловой России» в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Дмитрий Панов.

«Совместно с Минэкономразвития, Минпромторгом и Банком России мы запустим льготные программы кредитования для различных отраслей, включая станкостроение, робототехнику, высокие технологии и туризм. Это позволит большему числу компаний привлечь средства для расширения бизнеса. В ближайшее время также перезапустим льготный лизинг оборудования», — сообщил Исаевич.

По его словам, наиболее уязвимыми оказались ресурсо- и капиталоемкие отрасли, где для сохранения конкурентоспособности необходимы инвестиции в модернизацию и расширение производств.

«В такой ситуации поддержка отраслей экономики становится еще более актуальной», — добавил он.

Исаевич также обратил внимание на то, что малый и средний бизнесы ожидают снижения ключевой ставки, что должно привести к уменьшению процентов по кредитам.

«В ближайшее время будут запущены инструменты, которые позволят бизнесу инвестировать, в том числе в рамках программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета страны», — заявил Исаевич.

По мнению специалистов, ключевым фактором замедления инвестиционной активности МСП стало снижение доступности заемных средств. Это соответствует намеченному Центральным банком плану по «охлаждению» российской экономики в условиях высокого инфляционного давления.

Панов также указал, что менее всего инвестиции сократили компании, занятые в сфере IT и научно-технической деятельности, а также субъекты МСП, ориентированные на госзакупки.

«Что касается перспектив, то многие компании занимают выжидательную позицию, надеясь на снижение ключевой ставки и обновление лимитов по госпрограммам поддержки», — добавил специалист.

Эксперт также обратил внимание на настороженность предпринимателей в отношении возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок.

«Многие владельцы малых и средних предприятий сомневаются в своей способности конкурировать с иностранными «тяжеловесами» в условиях ограниченности ресурсов», — подытожил Панов.

Ранее, 30 января, в Минэкономразвития России рассказали «Известиям», что ведомство перезапускает программу льготного инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приоритетных отраслях экономики. Программа будет реализовываться совместно с Банком России и совмещать в себе субсидирование за счет средств федерального бюджета, а также льготное фондирование Банка России. Кроме того, в рамках реализации программы Минэкономразвития России продолжит осуществлять субсидирование кредитов, выданных в 2019–2024 годах субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, по программе «1764».