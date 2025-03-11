В Дагестане главного архитектора Хасавюртовского района приговорили к условному сроку
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- В Дагестане главного архитектора Хасавюртовского района приговорили к условному сроку
Суд в Дагестане приговорил главного архитектора администрации Хасавюртовского района к трем годам условного срока по делу о превышении должностных полномочий. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
Так, совместно с региональной прокуратурой силовики пресекли деятельность Р.Э. Арсаева, совершившего преступления против охраняемых законом интересов общества и государства. Установлено, что Арсаев, пользуясь своим служебным положением, незаконно подписал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию коммерческого здания на земельном участке сельскохозяйственного назначения.
«Хасавюртовский районный суд Республики Дагестан признал Арсаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, со штрафом в размере 40 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.
Приговор вступил в законную силу.
Днем ранее сообщалось, что на Сахалине перед судом предстанет директор стройфирмы, похитивший у восьми клиентов 24 млн рублей, которые он брал в качестве предоплаты, но не собирался приступать к выполнению обязательств. В отношении 43-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 3 ст. 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ.