Крупный хищник напал на человека в Приморском крае
В Красноармейском районе Приморского края крупный хищник напал на находившегося в тайге местного лесничего, сообщила 11 марта пресс-служба регионального министерства природы в Telegram-канале.
Уточняется, что специалисты охотнадзора незамедлительно отправились на место происшествия с целью выяснения всех обстоятельств.
Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов сообщил «Известиям» 14 января о нападении тигра на рыбака в селе Зимники.