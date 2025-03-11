Зампостпреда России при ОБСЕ связал игнорирование атак ВСУ на РФ с повесткой ЕС
Игнорирование атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в России со стороны европейских делегатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) связано с милитаристской повесткой Европейского союза (ЕС). Такое мнение 11 марта выразил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
«Евросоюз и известные делегации Франции, Германии, прибалтийских республик и Польши, прежде всего, не говоря уже о Великобритании, абсолютно откровенно продвигают милитаристскую повестку. Обуславливают ее «российской военной угрозой», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
При этом Буякевич отметил, что среди представителей европейского политического корпуса есть разумные люди, которые знают о преступлениях украинских военных. Однако публично никто из них не сделает заявлений о преступлениях ВСУ из-за того, что перед ними стоит задача по покрыванию действий киевского режима.
«Руководители Евросоюза так и заявляют, что гибели гражданских лиц в России не происходит. Это вопиющее лицемерие, с которым, собственно говоря, приходится сталкиваться нам здесь на ежедневной основе», — заметил заместитель постпреда.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке БПЛА на столичный регион со стороны киевского режима. В этот день силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 337 украинских дронов над РФ, из них 91 — над Московской областью. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей. Трое мужчин погибли.
Последствия удара ВСУ в городе Видное Московской области были продемонстрированы делегации ОБСЕ.