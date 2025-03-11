Посольство РФ не обладает данными о россиянах среди заложников в поезде в Пакистане
У посольства РФ в Исламабаде нет данных о россиянах среди заложников в поезде в Пакистане. Об этом 11 марта сообщили «Известиям» в диппредставительстве.
«У посольства нет информации о гражданах России среди заложников», — отметили в посольстве.
Газета Daily Mail 11 марта сообщила о нападении вооруженных боевиков на поезд в пакистанской провинции Белуджистан. Они взяли в заложники более 450 пассажиров, а также ранили машиниста.
По заявлению боевиков, убиты шесть военных, среди заложников есть сотрудники сил безопасности. При этом из плена освободили женщин, детей и пассажиров-белуджей.