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В ДНР заочно осудили командира бригады ВСУ за атаку на Горловку

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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 21 году лишения свободы командира 24-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Ивана Голишевского. Об этом 11 марта написали в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Уточняется, что Голишевский признан виновным в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом, а также в умышленном повреждении имущества путем взрыва.

«Голишевский 12 января 2024 года отдал подчиненным военнослужащим 24 ОМБр ВСУ преступный приказ об осуществлении атаки с применением беспилотного летательного аппарата, оборудованного взрывным устройством, для поражения гражданских и социальных объектов в городе Горловке и близлежащих населенных пунктах», — говорится в сообщении комитета.

В результате удара был уничтожен гражданский автомобиль, водитель и пассажир погибли. Ущерб превысил 500 тыс. рублей.

Суд вынес приговор на основании доказательств, собранных СК России. Голишевский объявлен в международный розыск.

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Верховный суд ДНР 24 февраля приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) Максима Мельникова за убийство мирного жителя в Мариуполе. По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый из ручного пулемета расстрелял горожанина, который находился в здании аптеки.

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