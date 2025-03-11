Экипаж Су-34 поразил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в заявлении ведомства.
Уточняется, что удар наносился бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После успешной атаки экипаж вернулся на аэродром вылета.
6 марта экипаж Су-34 ударил авиабомбами по позициям ВСУ в Запорожской области. Уточняется, что удар был нанесен при помощи авиационных бомб ФАБ-500 с УМПК. Пункты временной дислокации находились в населенных пунктах Омельник и Егоровка Запорожской области.