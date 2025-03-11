В Кремле не исключили намерение Польши присвоить территории Западной Украины
Польша не отказалась бы присвоить себе часть территорий Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины в исторической ретроспективе и перспективе, — это не секрет», — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.
Таким образом Песков прокомментировал вопрос о возможном будущем Львовской области, власти которой договорились с вашингтонской лоббистской фирмой Color Nine Group о представлении своих интересов.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин 13 февраля заявил, что Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову. Он напомнил, что Польша до присоединения города к Украинской ССР в 1939 году активно осваивала его территорию.