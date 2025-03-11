Лавров сообщил о передаче ОБСЕ списка погибших российских журналистов
Россия передала генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОСБЕ) Феридуну Синирлиоглу список погибших с начала 2022 года российских журналистов. Об этом 11 марта сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Синирлиоглу.
«Тема безопасности журналистов поднималась достаточно подробно <…> Передали сегодня господину генеральному секретарю список тех журналистов, которые пали смертью храбрых при исполнении служебных обязанностей за период с начала 2022 года и по сегодняшний день», — отметил Лавров.
Кроме того, генсеку ОБСЕ было предоставлено открытое письмо председателя Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева по этой теме. Глава МИД РФ добавил, что данная тема будет «настойчиво» подниматься и далее.
При этом, по словам министра, представители ОБСЕ по свободе СМИ следуют негативному примеру генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле, которая в ежегодном докладе о безопасности журналистов не упомянула преступления против российских представителей СМИ, работающих в горячих точках.
Лавров добавил, что российская сторона будет добиваться исправления этой ситуации.
Ранее, 25 февраля, в постпредстве РФ при ОБСЕ потребовали реакции организации на санкции против российских СМИ. В представительстве заявили, что решение ЕС о принятии новых рестрикций в отношении российских СМИ является незаконным и политизированным. Оно нарушает «международные обязательства в области плюрализма печати, доступа к информации и свободы СМИ».