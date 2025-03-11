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Специалисты РДКБ удалили редкое новообразование кожи головы у подростка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Специалисты отделения реконструктивно-пластической хирургии Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ успешно завершили многоэтапное хирургическое лечение 16-летней девочки с редким образованием кожи головы, а также предотвратили его перерождение в злокачественную опухоль. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что новообразование у девочки из Волгоградской области было с рождения, а попытки лазерной коррекции и криодеструкции не приносили результата. После консультации с РДКБ в 2024 году ее госпитализировали в федеральный центр для специализированного лечения.

В результате проведения диагностических исследований и изучения анамнеза медики установили диагноз — невус сальных желез Ядассона. Детский хирург отделения реконструктивно-восстановительной хирургии РДКБ Далер Ходжаев уточнил, что это доброкачественное образование, которое возникает из-за нарушения развития тканей.

«В этом случае образование имело сложную структуру: множество углублений, где легко размножались бактерии, а также рыхлые, неподатливые края, что значительно осложняло лечение», — добавил он.

Несмотря на то что образование является доброкачественным, на его фоне могут развиваться и злокачественные опухоли. Для удаления невуса выбрали тактику экспандерной дерматотензии. Она представляет собой двухэтапную процедуру, позволяющую растянуть здоровую кожу и закрыть дефект после удаления образования.

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«Под здоровый участок кожи мы установили эндоэкспандер, который со временем накачивали физиологическим раствором, растягивая здоровую кожу. Когда площадь лоскута достигла необходимых размеров, мы приступили ко второму этапу хирургического лечения — иссечению невуса. Оперативное вмешательство было сложным из-за неоднородной структуры образования и его неровных краев, но благодаря опыту нашей команды по проведению таких операций нам удалось успешно удалить весь объем невуса», — добавил Ходжаев.

После удаления медики извлекли экспандер и закрыли область вмешательства здоровым кожным покровом. Отмечается, что в послеоперационный период у подростка не наблюдалось осложнений. Кроме того, при гистологическом исследовании был уточнен диагноз — на фоне невуса сальных желез развилась сосочковая сирингоцистоаденома, которая также является доброкачественным образованием.

В настоящее время девочка наблюдается у специалистов РДКБ для контроля состояния и снижения риска рецидива.

В пресс-службе РДКБ Минздрава России 19 февраля сообщили об успешном удалении специалистами редчайшего новообразования из глазной впадины 12-летней девочки. Отмечалось, что опухоль быстро увеличивалась и угрожала ребенку потерей зрения, однако своевременное хирургическое вмешательство позволило избежать тяжелых последствий.

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