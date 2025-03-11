Специалисты РДКБ удалили редкое новообразование кожи головы у подростка

Специалисты отделения реконструктивно-пластической хирургии Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ успешно завершили многоэтапное хирургическое лечение 16-летней девочки с редким образованием кожи головы, а также предотвратили его перерождение в злокачественную опухоль. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что новообразование у девочки из Волгоградской области было с рождения, а попытки лазерной коррекции и криодеструкции не приносили результата. После консультации с РДКБ в 2024 году ее госпитализировали в федеральный центр для специализированного лечения.

В результате проведения диагностических исследований и изучения анамнеза медики установили диагноз — невус сальных желез Ядассона. Детский хирург отделения реконструктивно-восстановительной хирургии РДКБ Далер Ходжаев уточнил, что это доброкачественное образование, которое возникает из-за нарушения развития тканей.

«В этом случае образование имело сложную структуру: множество углублений, где легко размножались бактерии, а также рыхлые, неподатливые края, что значительно осложняло лечение», — добавил он.

Несмотря на то что образование является доброкачественным, на его фоне могут развиваться и злокачественные опухоли. Для удаления невуса выбрали тактику экспандерной дерматотензии. Она представляет собой двухэтапную процедуру, позволяющую растянуть здоровую кожу и закрыть дефект после удаления образования.

«Под здоровый участок кожи мы установили эндоэкспандер, который со временем накачивали физиологическим раствором, растягивая здоровую кожу. Когда площадь лоскута достигла необходимых размеров, мы приступили ко второму этапу хирургического лечения — иссечению невуса. Оперативное вмешательство было сложным из-за неоднородной структуры образования и его неровных краев, но благодаря опыту нашей команды по проведению таких операций нам удалось успешно удалить весь объем невуса», — добавил Ходжаев.

После удаления медики извлекли экспандер и закрыли область вмешательства здоровым кожным покровом. Отмечается, что в послеоперационный период у подростка не наблюдалось осложнений. Кроме того, при гистологическом исследовании был уточнен диагноз — на фоне невуса сальных желез развилась сосочковая сирингоцистоаденома, которая также является доброкачественным образованием.

В настоящее время девочка наблюдается у специалистов РДКБ для контроля состояния и снижения риска рецидива.

В пресс-службе РДКБ Минздрава России 19 февраля сообщили об успешном удалении специалистами редчайшего новообразования из глазной впадины 12-летней девочки. Отмечалось, что опухоль быстро увеличивалась и угрожала ребенку потерей зрения, однако своевременное хирургическое вмешательство позволило избежать тяжелых последствий.