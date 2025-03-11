Губернатор Архангельской области доложил Путину об экономическом развитии региона

Президент РФ Владимир Путин 11 марта провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Губернатор представил главе государства доклад о социально-экономическом развитии региона в течение последних пяти лет. Одним из важнейших направлений работы он назвал взаимодействие и поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), и их семей. По его словам, за указанный период было отработано более 10 тыс. обращений, 99,5% из которых полностью выполнены.

Кроме того, по поручению президента была запущена региональная программа кадровой переподготовки участников спецоперации «Защитники. Под крылом Архангела». По словам губернатора, обучение первой группы начнется 1 июля.

Также Цыбульский отметил, что регион является лидером по проектам в режиме резидентства в Арктической зоне. По его словам, было привлечено 32 млрд инвестиций и создано 4,2 тыс. рабочих мест. В том числе регион лидирует по «Арктической ипотеке» — за время реализации программы выдали более 6,6 тыс. кредитов.

За пять лет в Архангельской области модернизировали четыре аэропорта, построили новую взлетно-посадочную полосу. Также в течение указанного промежутка осуществили строительство девяти школ, 21 детского сада.

ВРП региона увеличился на 50%, достигнув 834 млрд рублей, отметил губернатор. В минувшем году доходы бюджета выросли до 98 млрд рублей, а объем инвестиций на текущий момент составляет порядка 120 млрд рублей.

В ходе встречи Путин также пожелал успехов Цыбульскому, который изъявил желание снова участвовать в выборах губернатора Архангельской области. Президент отметил, что у главы региона набран необходимый темп для того, чтобы жители чувствовали изменения.

Во время встречи с Путиным 26 ноября 2024 года Цыбульский поделился, что в Архангельской области планируется вдвое увеличить добычу алмазов в рамках исполнения нового проекта по геологическому изучению недр. По его словам, эксперты считают эту цель выполнимой с большой вероятностью. Губернатор подчеркнул, что в регионе добывают хорошие алмазы ювелирного качества.