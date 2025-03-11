РФ оценила решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву
Россия ценит решение нового генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву. Об этом 11 марта сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в последние годы руководители организации придумывали разные предлоги, чтобы не приезжать в Москву. По его словам, последний визит генерального секретаря организации в Россию был в июне 2021 года, когда эту должность занимала Хельга Шмид.
«Мы оценили решение нового генерального секретаря, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата», — сказал Лавров.
Ранее в этот день Лавров на переговорах с Синирлиоглу, который находится с двухдневным визитом в Москве, заявил, что принципы и цели организации нарушаются и игнорируются. Также министр отметил, что в настоящее время ОБСЕ находится в глубоком кризисе по вине стран — членов НАТО и Европейского союза (ЕС).