Суд приговорил двух вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ к 16 годам заключения
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- Суд приговорил двух вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ к 16 годам заключения
Суд приговорил к 16 годам заключения двух украинских боевиков, которые вторглись в Курскую область. Об этом 11 марта сообщил военный следственный орган СК РФ в Telegram-канале.
«Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская сечь» ВФУ — солдат Александра Мельника и Алексея Покатилова. Они признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — указано в заявлении.
Уточняется, что Мельник и Покатилов незаконно проникли на территорию Курской области с целью совершения террористического акта. Там они запугивали местное население, занимали частные дома, а также атаковали российских военнослужащих и мирное население.
Отмечается, что фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима.
В конце февраля Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 24 годам колонии строгого режима украинского военнослужащего группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) Максима Мельникова за убийство мирного жителя в Мариуполе. По данным следствия, в марте 2022 года обвиняемый из ручного пулемета расстрелял горожанина, который находился в здании аптеки.