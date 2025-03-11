«Купол Донбасса» сорвал атаку украинских БПЛА на Зуевскую ТЭС в ДНР
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за сутки перехватила 45 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 марта сообщило управление ФСБ России по региону.
По данным ведомства, в том числе был перехвачен дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленный на Зуевскую тепловую электростанцию — крайне важный объект в ДНР.
Кроме того, в Куйбышевском районе предотвращена атака гексакоптера на местную электрическую подстанцию, а в Кировском ликвидирован разведывательный БПЛА, осуществлявший мониторинг местности рядом с жилыми кварталами.
Отмечается, что все перехваченные дроны были обезврежены специалистами ФСБ, которые в ходе операции применяли специальное оборудование. Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожены на специализированном полигоне.
Накануне штаб обороны региона заявил, что «Купол Донбасса» за неделю перехватил и уничтожил 223 цели над Донецком и Макеевкой. Уточнялось, что был подавлен ударный дрон ВСУ Switchblade-600 американского производства. Также вблизи Куйбышевского района Донецка подавлен БПЛА самолетного типа, который осуществлял разведку местности для выявления расчетов ПВО.