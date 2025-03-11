В Госдуме поддержали идею США отказаться от враждебной риторики в адрес России

Сообщение госсекретаря США Марко Рубио о том, что американская сторона намерена предотвратить использование враждебной риторики в адрес России на встрече министров иностранных дел стран «большой семерки» (G7), показывает, что Вашингтон, как и Москва, трезво оценивает политическую ситуацию в мире. Об этом 11 марта заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

Соответствующее заявление Рубио сделал накануне, передает Reuters. По словам чиновника, враждебная риторика затрудняет усадку конфликтующих сторон за стол переговоров.

«США, наверное, остаются или стали такой же трезвомыслящей страной, как и Россия. Страной, которая реально оценивает ситуацию, которая происходит в мире. Говоря о том, что всё плохо — с этой позицией разговаривать нельзя. США предлагают говорить об объективной реальности, которая происходит в мире», — приводит слова Иванова «Дума ТВ» для «Известий».

Как считает политик, подобные заявления американской стороны могут указывать на возможное сближение позиций РФ и США на пути к миру. На этом фоне общая напряженность в мире может снижаться, допустил собеседник издания.

Также во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не спешить надевать розовые очки насчет действий США. Он подчеркнул, что всегда нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Песков также отметил, что у России всё получается и без этих действий с американской стороны.

Среди прочего агентство Bloomberg 10 марта сообщило, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают меры по смягчению антироссийских санкций. Отмечалось, что это в том числе коснется ограничений цен на нефть.