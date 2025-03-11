В Кремле заявили о заблаговременно принятых мерах на фоне атаки дронов ВСУ на РФ
Все меры и подготовительные мероприятия провели заблаговременно, что позволяет защищать Московский и другие регионы страны от внешних атак. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все меры и мероприятия подготовительного характера были проведены заранее, заблаговременно. И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы и Московской области, а также многих других регионов», — сказал он на брифинге.
Так он прокомментировал массированную атаку на российские регионы 11 марта, совершенную Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ. Позже Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке.
По факту атаки ВСУ на Московский регион возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).