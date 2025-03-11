В Кремле указали на проблемы в ОБСЕ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) существуют большие проблемы, она не сыграла никакой роли в предотвращении украинского конфликта. Об этом 11 марта на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Организация имеет большие проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это сделать», — посетовал он.

Отвечая на вопрос «Известий», он также заявил, что у президента РФ Владимира Путина не запланирована встреча с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Песков отметил, что ведутся переговоры по линии Министерства иностранных дел.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с Синирлиоглу заявил, что принципы и цели организации нарушаются и игнорируются. Также министр отметил, что в настоящее время ОБСЕ находится в глубоком кризисе по вине стран — членов НАТО и Европейского союза (ЕС).